Ein Abschied im Gleichklang

Matthias Schneider Als Zeichen der großen Wertschätzung für ihre insgesamt siebenjährige Amtszeit als Jugendreferentin der Evangelischen Kirchengemeinde durfte Annette Boxdörfer am Sonntag den Gottesdienst in der Christuskirche verstehen, in dessen Rahmen die Küpserin aus ihrem Amt verabschiedet wurde. Denn in dem Gotteshaus hatten sich zahlreiche Gemeindemitglieder und Weggefährten Boxdörfers eingefunden, um ihr zu danken.

So wohnten neben den Mitgliedern des Kirchenvorstands sowohl Marco Hennemann als Jugendbeauftragter der Stadt als auch zahlreiche Kinder und Jugendliche - darunter auch eine "Delegation" des Evangelischen Kindergartens - dem Gottesdienst bei. Dabei war der Abschied der sympathischen Jugendreferentin keinesfalls von Wehmut, sondern von Dankbarkeit und vor allem von der Freude gekennzeichnet, dass im selben Gottesdienst die Nachfolgerin Annette Boxdörfers in das Amt der Jugendreferentin eingeführt wurde.

Sarah Kreul übernimmt damit nahtlos das wichtige Amt, was auch Pfarrer Heinz Geyer sehr erfreute. "Wir dürfen es als Zeichen von Gottes Güte und Beistand verstehen, dass wir mit Sarah eine neue Jugendreferentin gefunden haben und die wertvolle Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde nahtlos weitergeht", so der Geistliche.

Harmonischer Übergang

Wie harmonisch dieser Übergang ausfällt, verdeutlichten Annette Boxdörfer und Sarah Kreul selbst, indem sie gemeinsam den Gottesdienst mit ihren Stimmen und Gitarren musikalisch umrahmten. Einen musikalischen Abschiedsgruß übermittelte auch eine kleine Abordnung des Evangelischen Kindergartens, in dessen Namen sich auch Kindergartenleiterin Ute Seelmann für das segensreiche Wirken in der Zusammenarbeit mit den Kindern der Einrichtung bei der scheidenden Jugendreferentin bedankte. "In unzähligen Gruppenstunden, Kinder- und Jugendfreizeiten, Kochevents, Ausflügen, Jugend-Gottesdiensten und weiteren innovativen wie kreativen Angeboten hast Du die Kinder und Jugendlichen an den christlichen Glauben herangeführt und diesen vertieft", bedankte sich Monika Schneider als Vorsitzende des Jugendfördervereins der Gemeinde bei Annette Boxdörfer.

Immerhin wird die Stelle seit jeher zu 100 Prozent vom Förderverein und somit von freiwilligen Spenden finanziert. Im Rahmen ihres Wirkens gab Annette Boxdörfer, die zukünftig als Erzieherin im Kindergarten Theisenort tätig sein wird, ihr musikalisches Können in Gitarrengruppen an minderjährige Flüchtlinge weiter. Ihre Burgkunstadter Gitarrengruppe wird Annette Boxdörfer dabei weiterhin ehrenamtlich betreuen. "Du bist im positivsten Sinne des Wortes ein echter Gutmensch mit einer Engelsgeduld und spürbarer Freude an deiner Arbeit", bedankte sich Monika Schneider.

Zugleich verlieh die Vorsitzende ihrer Freude Ausdruck darüber, dass mit der Anstellung von Sarah Kreul nicht nur der Staffelstab der Jugendreferentin weitergegeben werden konnte, sondern dass die staatlich anerkannte Erzieherin auch im Kindergarten der Gemeinde angestellt ist. "Wir sind davon überzeugt, dass die enge Verzahnung Deiner Arbeit im Kindergarten mit der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit als Jugendreferentin sehr fruchtbar sein wird", so die Vorsitzende gegenüber Sarah Kreul. "Ich konnte sie bereits als lebendige Gemeinde kennenlernen und fühle mich schon jetzt sehr herzlich aufgenommen", erklärte die neue Jugendreferentin gegenüber der Gemeinde, nachdem sie von Pfarrer Heinz Geyer in ihrer neues Amt eingesegnet worden war. Im Anschluss an den Gottesdienst nutzten zahlreiche Gemeindemitglieder die Gelegenheit, sich bei einem liebevoll gestalteten Kirchenkaffee von Annette Boxdörfer zu verabschieden und zugleich Sarah Kreul zu ihrem neuen Amt zu beglückwünschen.