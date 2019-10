Ein Abend zu Ehren Gottes

Zu Lobpreisabenden unter dem Motto "Come & Worship" lädt die Gemeinschaft "Notre Dame de Vie" in Weisendorf ein. Vorbereitet wird dieser Lobpreisabend von Pater Claus Bayer zusammen mit weiteren Laien. Für die im bisherigen Jahresverlauf angebotenen Lobpreisabende es gab viele positive Rückmeldungen. Im Lobpreisabend loben, preisen und danken die Teilnehmer Gott, dem Herren, und erweisen ihm durch Gesang, durch Gebet und Anbetung die Ehre. Weiterhin besteht die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch mit einem Priester. Wer möchte, kann für sich beziehungsweise für seine Anliegen beten lassen oder einen Segen empfangen. Die Lobpreisabende finden immer freitags um 20 Uhr in der Kapelle im Edith-Stein-Haus in Weisendorf, Höchstadter Straße 2, statt. Die nächsten Termine sind: 4. Oktober, 8. November, 20. Dezember, 17. Januar. Ansprechpartner bei weiteren Fragen ist Felix Stobitzer (Telefon 09132/5471). maw