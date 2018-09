Ein Abend unter Kameraden

Auch in diesem Jahr hatte zum Auftakt der Feuerwehraktionswoche der Kameradschaftsabend einen besonderen Stellenwert. Er galt sowohl den Feuerwehrdienstleistenden wie auch den Mitgliederfrauen. Vorsitzender Andreas Will empfing die Gäste im Gerätehaus der Stützpunktwehr von Altenkunstadt. Er freute sich über Anwesenheit der Führungskräfte, Ehrengäste und des Patenvereins aus Küps.

Stellvertretender Landrat Helmut Fischer (CSU) sah bei der Feuerwehr Altenkunstadt eine tüchtige Mannschaft und lobte alle, die diese Gemeinschaft mit Leben erfüllen. Dabei verdiene das Ehrenamt eine besondere Würdigung.

Für die Gemeinde Altenkunstadt verdeutlichte Bürgermeister Robert Hümmer (CSU), dass die Aktiven häufig mehr tun, als nur ihre Pflicht. Sie vermittelten den Bürgern ein gutes Gefühl der Sicherheit. Er freute sich darüber, dass bereits Kinder Interesse an der Feuerwehr zeigen. Hümmer wünschte allen einen angenehmen Abend, vor allem stets eine gute Kameradschaft und dass auch alle Bemühungen der Wehr für die große Jubiläumsveranstaltung im Jahre 2021 weiterhin erfolgreich vorangehen.

Kreisbrandinspektor Ottmar Jahn würdigte ebenfalls das Engagement der Stützpunktwehr Altenkunstadt im Namen der Kreisbrandinspektion und verband damit die Hoffnung, dass die Bemühungen auf dem Gebiet der Nachwuchsarbeit weiter erfolgreich sind. Dank sagte er der Gemeinde Altenkunstadt und dem Landkreis Lichtenfels für die Bereitstellung der Fahrzeuge und des Feuerwehrbedarfs.

Ebenfalls einen Willkommensgruß richtete der Kommandant der Stützpunktwehr von Altenkunstadt Marco Weidner an alle Besucher. Er bedankte sich bei allen Führungskräften und Betreuerteams der Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Verpflegungswagen eingeweiht

Die uneigennützige Hilfe, die von den Wehren auf allen Ebenen geleistet werde, stellte Vorstandsmitglied Ulrich Klein von der Raiffeisenbank Obermain Nord heraus. Er hatte zugleich ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung mitgebracht, einen Scheck in Höhe von 1000 Euro, den er an Will und Weidner überreichte. Vor dem gemeinsamen Essen gab Vorsitzender Will noch bekannt, dass an diesem Abend der Verpflegungsanhänger, für den auch die Spende bestimmt war, seine Bewährungsprobe zu bestehen habe. Er bedankte sich für die Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Vorhabens. Bis zur Fertigstellung des Anhängers hatten die Aktiven 950 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Die Firma Elektro-Will aus Burgkunstadt steuerte dazu noch einen Kühlschrank bei. dr