Ein Abend über Eritrea

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Mittwoch, 30. Oktober, um 18 Uhr zum Eritrea-Abend in den Familientreff, Negeleinstraße 5, ein. Die schwierige politische Lage bringt die Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Doch das jüngste Land Afrikas hat auch eine andere Seite. Die Hauptstadt Asmara wird als "die am südlichsten gelegene italienische Stadt" bezeichnet. Die Kolonialzeit der Italiener hat Spuren hinterlassen. Sarah Mustafa-Ibrahim bringt den Besuchern die Welt Eritreas und Köstlichkeiten aus der eritreischen Küche näher. red