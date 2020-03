Ein Abend mit viel Hörgenuss

Die Schorgasttaler Blasmusik lädt am Sonntag, 12. April, um 19.30 Uhr zum Osterkonzert in die Steinachtalhalle in Stadtsteinach ein. Das Orchester unter der Leitung von Rainer Streit wird auch diesmal für reichlich Hörgenuss sorgen.

Geboten wird die ganze Bandbreite der Musikstile, die das Ensemble beherrscht. Da ist vom Konzertwalzer über Musik aus Film, Musical und Operette alles dabei. Auch auf Volkstümliches und Solostücke kann sich das Publikum freuen.

"Im Vordergrund aber steht die konzertante Blasmusik", betont Dirigent Streit. Außerdem steht ein Medley unter der Leitung von Claudia Goller auf dem Programm.

Den Abend wird die Schorgasttaler Blasmusik ohne Gastkapelle bestreiten. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort bei Jürgen Friedrich, Telefonnummer 09227/6848 oder 0170/4714608. tb