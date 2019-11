Ein Abend mit Musik

Unter dem Motto "Heute wird Musik erklingen" lädt der Gesangverein "Edelweiß" Peesten am morgigen Samstag um 19.30 Uhr zu einem gemütlichen Abend ins Dorfhaus in Peesten ein. Der Männergesangverein "Liederhort" Reckendorf, Siegfried Münch mit seinem Akkordeon und die gastgebenden "Edelweißer" haben ein buntes Programm zusammengestellt. Auch kurze humoristische Einlagen sind geplant. Im Anschluss an das Konzert wird Siegfried Münch für beste Stimmung sorgen. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei. red