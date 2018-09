Ein Abend im Zeichen Friedrich Nietzsches

Schon bei der Vernissage von Peter Rutzmosers Installation "Also sprach Zarathustra" wurde deutlich, dass der Philosoph Friedrich Nietzsche und sein Werk noch immer große Anziehungskraft besitzt. Dies wurde auch in der großen Besucherzahl bei der 18. Literarischen Matineé des Kronacher Kunstvereins sichtbar und so begrüßte der 1. Vorsitzende, Karol J. Hurec, die die zahlreichen Zuhörer die sich schwerpunktmäßig über das Leben und Leiden, die Persönlichkeit und die Philosophie dieses großartigen Denkers informieren wollten.

"Der Mensch mag sich noch so weit mit seiner Erkenntnis ausrecken, sich selber noch so objektiv vorkommen: zuletzt trägt er doch Nichts davon, als seine eigene Biografie." (Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches) Dieses Motto Nietzsches stellte Lou Andreas-Salomé dem ersten Abschnitt von dreien in ihrer Biografie "Friedrich Nietzsche in seinen Werken" voran. Dieses Buch wurde in der Literarischen Matinée anlässlich der Rutzmoser-Installation von Krystyna Hurec-Diaczyszyn vorgestellt.

Andreas-Salomé (1861 - 1937), eine der bekanntesten Schriftstellerinnen, Essayistinnen und Psychoanalytikerinnen ihrer Zeit, sah ihre Aufgabe als Biografin darin, den Denker durch den Menschen Nietzsche zu erläutern, denn wie bei keinem anderen Philosophen fielen äußeres Geisteswerk und inneres Lebensbild so völlig in eins zusammen. Dass Nietzsche auch ein Musiker von hoher Begabung war, konnten die Zuhörer der eingangs gespielten, von Nietzsche komponierten Klavierstücke entnehmen.

Lou Andreas-Salomés Ausführungen stellten das eigene Selbst als zentrales Thema Nietzsches heraus; Nietzsche selbst bezeichnete sich in einem seiner letzten Gedichte als Selbstkenner und Selbsthenker.

Die Isoliertheit, Hilfsbedürftigkeit und Verzweiflung des brillanten Philosophen, der in seinem unzeitgemäßen Denken seiner Zeit weit voraus war, war für Irvin D. Yalom (geb. 1931), einem der bekanntesten und einflussreichsten Therapeuten in den USA, Anlass, einen Lehrroman für seine Studenten zu schreiben, der diese nach Wien in die Zeit des ausgehenden 19.Jahrhunderts versetzen sollte. "Und Nietzsche weinte" ist ein fiktiver Roman, in der der Philosoph Friedrich Nietzsche in der Interaktion mit Dr. Josef Breuer, Mentor Sigmund Freuds, eine Hauptrolle bei der Entstehung des Fachgebiets der Psychotherapie spielt.

Krystyna Hurec-Diaczyszyn verwies bei der Vorstellung der beiden Bücher noch auf zusätzliches Lesematerial, so die Biografien von Kerstin Decker über Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche ("Die Schwester") und Lou Andreas-Salomé ("Der bittersüße Funke Ich") wie auch auf die Filme (DVD) "Und Nietzsche weinte" und "Lou". red