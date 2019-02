Ein Abend für Fans des Big-Band-Sounds

Das beliebte Big-Band-Event der Kulmbacher Gymnasien geht in die nächste Runde. Unter dem Motto "Big Band and Friends" laden die MGF-Big-Band unter der Leitung von Edgar Stübinger und die CVG-Allstar-Big-Band unter der Leitung von Thomas Schimmel alle Liebhaber des Big-Band-Sounds ins Forum des Caspar-Vischer-Gymnasiums ein. Als "special guest" steht die Big Band des Frankenwald-Gymnasiums Kronach unter der Leitung von Ralf Probst mit auf der Bühne. Stimmlich ergänzt wird der Sound durch die "Visher-Voices", ein Vokalensemble aus Lehrern und Schülern des CVG, das sich eigens für dieses Konzert zusammengefunden hat. Die Zusammenstellung der Musiker und die Liedauswahl versprechen einen musikalisch beswingten Genuss.

Das Konzert findet am Freitag um 19 Uhr statt (Einlass 18.30 Uhr); Eintritt: ein Euro. Karten gibt es in den Sekretariaten von CVG und MGF. up