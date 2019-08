Ein Abend für die Skater

Am Samstag, 17. August, findet im Rahmen des Ferienprogramms die alljährliche "Skate-Night" in Leutenbach statt. Ab 18 Uhr wird die Raiffeisenstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Die Teilnehmer mit allem, was unter den Füßen rollt, haben die Gelegenheit zum Aufwärmen. Ab 19.30 Uhr wird der gesamte Durchgangsverkehr aus Leutenbach verbannt. Die örtlichen Feuerwehren werden dafür sorgen, dass ab diesem Zeitpunkt die Skater ihren Rundkurs störungsfrei fahren können. Startschuss ist pünktlich am Einsatzzentrum in der Raiffeisenstraße. Auf der dortigen Wiese ist dann auch für Verpflegung und Geselligkeit gesorgt. Die FFW Leutenbach als Veranstalter freut sich auf viele Besucher und zahlreiche aktive Beteiligung. red