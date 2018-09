Ein Abend für die Seele, ein Abend mit Blues

Einerseits ist Wolfgang Leyk bekannt als evangelischer Pfarrer der Neustädter Kirche in Erlangen, andererseits aber auch als jemand, der das Blues-Handwerk seit 35 Jahren betreibt. Der Gitarrist und Sänger hat nach einer schöpferischen Pause seine Blues-Band "Dr. Leyk's Blues" 2012 neu zusammengestellt. Die Band gastiert am Samstag, 22. September, um 19 Uhr in der Christuskirche in Neunkirchen am Brand. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red