Ein Abend für B. B. King

Die nächste Veranstaltung der Reihe "Kultur in der Kirche" in Obermichelbach steht an: Am Samstag, 20. Juli, findet ein Open-Air-Sommerkonzert um 20 Uhr im Hinterhof der Heilig-Geist-Kirche in der Ortsmitte von Obermichelbach, Burgstallstraße, statt. Die Veranstaltung trägt den Titel "Das B. B. King-Projekt" und ist dem einflussreichen Blues-Gitarristen und -Sänger, B. B. King, gewidmet. Die Band besteht aus Michael "Q." Kusche (guitar/vocal), "Big Blackhat" Helmer (Piano), Tobias Schöpker (Alt-Saxophone), Traugott Jäschke (Tenor-Saxophone), Johnny Pickel (Bass), Stefan Schneider (Trumpet) und Güven Sevincli (drums). Die Wettervorhersage verspricht einen lauschigen Sommerabend. Sollte es wider Erwarten regnen, findet das Konzert in der Kirche statt.

Karten per E-Mail bestellen

Das Kulturteam wird ab 19 Uhr die Gäste mit Caipirinha und anderen Getränken, einer würzigen Suppe und dem kreativen Kultur-Teller verwöhnen. Der Vorverkauf läuft in der Post im Rewe-Markt in Obermichelbach oder über E-Mail an kultur-kirche-omb@web.de. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. red