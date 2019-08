Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Freitag gegen 5.30 Uhr, ein Fahrrad in der Weidhausener Straße in Lettenreuth zu stehlen. Den Diebstahl bemerkte der Eigentümer selbst und verfolgte den Dieb, welchen er auch einholten konnte. Der Dieb rannte jedoch dann in den Wald und konnte trotz Fahndung mehrerer Streifen flüchten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 180 cm groß, dunkle Kleidung. Hinweise unter 09571/9520-0 bei der Polizei in Lichtenfels.