Seit über 20 Jahren balancieren "Häisd'n'Däisd" locker, unkonventionell, vielstimmig und mit komödiantischem Talent über die Bühnenbretter. Die Musiker sind gern gesehene Gäste der "Wirtshausmusikanten" und der "Brettl-Spitzen" im BR - und kommen jetzt in die Neustadthalle am Schloss in Neustadt an der Aisch,wo sie am Freitag, 13. März, um 20 Uhr zu hören sind. "Eigentlich ghört draufghaut" heißt ihr Programm - und so denkt man es sich zumindest häufiger. Wenn es dabei beim "Eigentlich" und "Denken" bleibt, muss man sich über etwaige Aggressionsübersprünge keine großen Sorgen machen. Wobei das natürlich kein Postulat dafür sein soll, Missstände zu übersehen oder gar zu ignorieren. Vielmehr geht es darum etwas zu bemerken und zielgerichtet anzusprechen, dabei aber seinen Humor nicht zu verlieren. Karten im Vorverkauf gibt es über www.adricket.de und www.printyourticket.de und allen bekanntenVorverkaufsstellen. Foto: privat