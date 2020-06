Eigenheime bleiben beliebt

In der Region Coburg sind viele Menschen am Eigenheim interessiert. Das belegt das "Sparda Baubarometer 2020", welches die Sparda-Bank Nürnberg herausgegeben hat. Die Studie gibt Auskunft über die Anzahl der Baugenehmigungen, die in einer Stadt oder einem Landkreis im vergangenen Jahr erteilt wurden, und ermöglicht damit auch einen Vergleich auf regionaler Ebene. So gab es in der Coburger Region bis Ende 2019 insgesamt 383 Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser - das sind zwar 11,5 Prozent weniger als im Vorjahr (2018: 433), aber die Anzahl der genehmigten Bauanträge bleibt im Bundesdurchschnitt auf einem hohen Niveau. Für das laufende Jahr 2020 prognostiziert die Sparda-Bank Nürnberg eine verhaltene Entwicklung der Baugenehmigungen, basierend auf den aktuellen Einschränkungen und Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Bei den Immobilienpreisen rechnet Stefan Schindler, der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Nürnberg eG, mit einer dezenten Entspannung: "Die Nachfrage nach Immobilien nimmt leicht ab, da die Menschen erst einmal die weitere wirtschaftliche Entwicklung abwarten. Die Preise werden jedoch nicht signifikant fallen, da die Nachfrage immer noch höher bleibt als das Angebot." Trotzdem gibt es gute Nachrichten für potenzielle Häuslebauer: "Das Zinsniveau für Baudarlehen wird weiterhin sehr niedrig bleiben", prognostiziert Schindler. red