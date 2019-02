Eigenheim für Gartenrotschwanz

Das Steigerwald-Zentrum lädt am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr zu einem Spaziergang durch den Wald ein. Nach einem vorfrühlingshaften Spaziergang für Familien mit Kindern durch den Wald bauen die Teilnehmer verschieden Nisthilfen in der Waldwerkstatt für die gefiederten Mitbewohner an Haus und Garten. Diese dürfen natürlich nach Tipps fürs richtige Aufhängen mit nach Hause genommen werden und mit etwas Glück ziehen schon die ersten Vogelpärchen bald danach ein und ziehen ihren Nachwuchs groß, berichten die Veranstalter. Um Anmeldung unter der Rufnummer 09382/319980 wird gebeten. Bitte bei Anmeldung die Vogelart angeben, für die der Nistkasten eventuell gedacht sein soll. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red