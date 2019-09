Eigener Ortsverband soll grüne Politik in Ebern etablieren

Eckehard Kiesewetter Ebern — Die Stadt Ebern schickt sich an, der dritte Standort von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis und damit zugleich der erste in den Haßbergen zu werden. Am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr soll der Ortsverband im Gasthaus "Frankenstuben" aus der Taufe gehoben werden.

Grün gesinnte Politiker waren auch in der Vergangenheit schon politisch aktiv. Über die 2007 gegründete "Eberner Alternative Liste" (EAL) haben sie über mehrere Amtsperioden hinweg im Stadtrat Impulse gesetzt. Die Liste war einst aus dem Widerstand gegen die Rotaparkpläne des Stadtrates für das ehemalige Bundeswehrgelände entstanden, und hat mit Unterstützung des Bund Naturschutz verhindert, dass der einstige Truppenübungsplatz zum Schauplatz für Motor-Veranstaltungen wurde. Heute ist das FFH-Gebiet samt seiner Wanderwege und seiner außerordentlichen Biodiversität als Erholungsgebiet anerkannt. Die EAL hat also frühzeitig grüne Punkte gesammelt.

"Nicht hinnehmen oder nur meckern, sondern versuchen, es selbst besser zu machen", ist die Devise von Klaus Schineller. Nach dem Ausscheiden Oliver Kröners aus beruflichen Gründen, ist der gelernte Werkzeugmechaniker aktuell einziges EAL-Mitglied im Stadtrat. Der Biobauer macht sich für nachhaltige Problemlösungen stark. Sätze wie: "Wir leben alle nur einmal, und nachfolgende Generationen müssen unsere Entscheidungen zwangsläufig ausbaden, genau wie wir die Weichenstellungen unserer Eltern und Großeltern", liegen Schineller & Co. genau auf der grünen Linie.

Er sei in letzter Zeit immer wieder von jungen Leute angesprochen worden, die mit den drei Buchstaben EAL nichts anzufangen wüssten, sagt der 52-Jährige. "Ihr seid ja gefühlte 1000 Jahre alt", zitiert er die Kritik. Diese jungen Leute, die sich gerne für Umweltbelange einsetzen würden, will man nun durch die Gründung des Grünen-Ortsverbands erreichen und zum Mitmachen animieren.

"Die Überzeugung", sagt Schineller, "kommt bei 95 Prozent der Leute erst mit der Zeit". Er selbst ist da das beste Beispiel. In Bischwind gehöre das "Schwarze" zur Geburtsprägung und so habe er zunächst für zwei Jahre der CSU angehört. Und als er seinen Bauernhof 1993 auf Bio umstellte, sei dies allein aus wirtschaftlichen Gründen geschehen. Erst mit der Zeit habe er gelernt, sich von chemischen Spritzmitteln loszusagen, die gewonnene Lebensqualität und das Aufatmen der Natur zu schätzen. "Das mit dem Düngen ist wie bei Rauchern, sagt er, "erst wenn man davon weg ist, werden einem die Zusammenhänge richtig klar".

Heute ist Schineller längst überzeugter Grüner, auch wenn er erst seit einem viertel Jahr offiziell in der Mitgliederkartei steht. Und dies auch nur, weil ihm jemand Aufnahmeformular und Stift in die Hand gedrückt hat. "Das war gut so", sagt der Sprecher der Naturlandbauern in der Region.

Aktuell gibt es laut Klaus Schineller gerade mal eine Hand voll "bekennender Grüner" im Raum Ebern. Dies soll die Versammlung am kommenden Sonntag ändern, und sie soll die Weichen dafür stellen, dass grünes Gedankengut womöglich noch mehr Gewicht in der Stadtpolitik erhält. Wie und ob es mit der EAL weitergehen wird, lassen Schineller, Kröner und Co. zunächst dahingestellt.