Eigenen Apfelsaft herstellen

Die Obstpresse in der alten Milchsammelstelle ist nach Anmeldung zu den vereinbarten Zeiten wieder geöffnet. Das Obst sollte ohne starke Verschmutzung zur Verarbeitung angeliefert werden. Nur sauberes Obst kann zu einem hochwertigen und haltbaren Saft verarbeitet werden. Die Mitarbeit beim Mosten ist erforderlich. Das Saftmobil des Kreisverbandes kommt am Samstag, 26. Oktober, zur Pasteurisierung und Abfüllung. Die Hauptmenge wird am Vortag, Freitag, 25. Oktober, gepresst. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung bei Vorsitzenden Christoph Bäuerlein unter Telefonnummer 09547/6785. red