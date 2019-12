Eigene Perlen anfertigen

Die erste Abendöffnung im Glasmuseum im neuen Jahr am Mittwoch, 8. Januar 2020, bietet die Gelegenheit, die Dauerausstellung und die Objekte der Sonderausstellung "Fulvio Bianconi - Die Sammlung Ursula und Rainer Losch" im Abendlicht von 17 bis 20 Uhr zu erleben. Im Lampenglasstudio können Kinder und Erwachsene unter Anleitung von Glasbläserin Karolin Wagner eigene Perlen am Tischbrenner anfertigen. Im Vorgriff auf die kommende Sonderausstellung "Gravur - back on Tour" (ab Mai 2020), die über 40 europäische Glasgraveure mit aktuellen Arbeiten präsentiert, wird der Direktor der Kunstsammlungen, Sven Hauschke, um 18.30 Uhr in das Thema der gravierten Glasobjekte einführen. Die Kunstsammlungen besitzen zahlreiche Objekte in dieser in Kaltarbeit ausgeführten Technik, die gerade in den letzten Jahren wieder einen größeren Aufschwung erlebt hat, heißt es in einer Mitteilung. red