"Eigen-Sinn" spielt ein "Lehr.Stück"

Zweimal tritt die Theatergruppe "Eigen-Sinn" anlässlich der Festwochen zum Doppeljubiläum "125 Jahre MGF-Gymnasium und 625 Jahre Schultradition in Kulmbach" auf, und zwar am Donnerstag, 19. April, und am Freitag, 20. April, jeweils um 20 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle. Zum Jubiläum haben sich die MGF-Theatergruppe (Q11/12) unter der Leitung von Bianka Zeitler und das P-Seminar "Theater" Gedanken zum Thema "Schule und Erziehung" gemacht und über ein Jahr lang gesammelt, recherchiert und interviewt. Herausgekommen ist eine szenische Collage, die sich augenzwinkernd mit dem Schulalltag beschäftigt. Wer schon immer einmal wissen wollten, wie es in einer Lehrerkonferenz, im Sekretariat oder im Klassenzimmer wirklich zugeht, ist eingeladen zur Eigenproduktion "Lehr.Stück".

Die Eintrittskarten für die Veranstaltung können ab Montag im Sekretariat des MGF-Gymnasiums beziehungsweise an der Abendkasse der Dr.-Stammberger-Halle erworben werden. red