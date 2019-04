Eier versteckt

Der Osterhase steht schon in den Startlöchern. Am Karsamstag wird Meister Lampe in Ludwigschorgast unterwegs sein und wie jedes Jahr viele Überraschungen verstecken. Der SPD-Ortsverein lädt alle Kinder mit Familien zur Suche ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Schule. Für Kinder unter sechs Jahren steht ein separates Gelände zur Verfügung. red