Eidt will anders abstimmen

FDP-Stadtrat Hans-Heinrich Eidt will die Geschäftsordnung des Stadtrats zu Coburg ändern. Zum einen soll die Tatsache, dass inzwischen elektronisch abgestimmt werden kann, in der Geschäftsordnung verankert werden. Zum anderen will Eidt eine Neuregelung, wann namentlich abgestimmt werden muss. Denn in der jüngsten nichtöffentlichen Stadtratssitzung war Eidt mit seinem Antrag auf namentliche Abstimmung nicht durchgedrungen, weil er nicht nachweisen konnte, dass dieser Antrag von einem Drittel der anwesenden Stadträte unterstützt wird.

Eidt schlägt vor, künftig durch Abfrage der Stadtratsmitglieder in alphabetischer Reihenfolge zu klären, ob zu einem Punkt namentliche Abstimmung stattfindet. Wenn ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder dafür ist, müsste dann namentliche Abstimmung erfolgen. Das würde bedeuten, dass jedes Ratsmitglied namentliche Abstimmung beantragen kann. Außerdem soll die namentliche Abstimmung immer dann erfolgen, wenn trotz einer Abstimmungswiederholung kein eindeutiges Ergebnis zustande kam.

Derzeit sieht die Geschäftsordnung vor, dass die Stadträte jeweils durch Handaufheben abstimmen müssen, auch, wenn sie sich des elektronischen Systems bedienen. Eidt würde es vorziehen, wenn das Handaufheben nur noch "hilfsweise" erforderlich wäre - "wegen de fortschreitenden Arthrose meiner Schultergelenke" und schlägt vor, auch an dieser Stelle die Geschäftsordnung zu ändern. sb