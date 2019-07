Eichhörnchen löst Unfall auf A 73 aus

Zum Verursacher eines Unfalls wurde ein Eichhörnchen auf der Autobahn 73 bei Zapfendorf am Samstagabend. Um das Tier zu verschonen, das auf den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Feucht rannte, wich ein 45-jähriger Autofahrer aus Zirndorf gegen 20.30 Uhr mit seinem Ford auf den linken Fahrstreifen aus. Da er den rückwärtigen Verkehr nicht beachtete, konnte ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Sonneberg ein Auffahren trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Dabei wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Verletzt wurde - einschließlich dem Eichhörnchen - zum Glück niemand. pol