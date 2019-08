Eichertreffen an zwei Tagen

Das achte Eichertreffen findet am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, statt. In diesem Jahr wird die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen mit dem Erlös aus der Verlosung eines Eicher-Traktors im Wert von 10 000 Euro unterstützt. Los geht es am Samstag ab 15 Uhr. Auf drei Hektar Fläche wird es Bodenbearbeitung mit verschiedenen Eicher-Anbaugeräten geben. Ab 18 Uhr findet ein Eicher-zelt-Gottesdienst statt und ab 20 Uhr spielen die "Leutenbacher Musikanten" auf. Am Sonntag ab 12 Uhr gibt es wieder Feldvorführungen, ab 13 Uhr spielen die "Trunstadter Musikanten". Um 15 Uhr ist Eicherrundfahrt durch das Dorf und ab 16.30 Uhr wird der Eicher verlost. red