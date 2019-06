Eiche fällt um: hoher Sachschaden

Eine Eiche auf einem Privatgrundstück im Gustav-Freitag-Weg kippte am Dienstag um 5 Uhr um und fiel auf ein an der Straße geparktes Auto sowie auf eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Dach des geparkten BMW komplett eingedrückt. Die Eiche, deren Stamm einen Durchmesser von 30 Zentimetern hatte, wurde von der Coburger Feuerwehr von der Straße entfernt. Der Sachschaden am Auto liegt bei mindestens 9000 Euro, der an der Straßenlaterne bei 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. pol