Eiche abgesägt und auf die Straße gelegt

Ein unbekannter Täter sägte am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Grünstreifen entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Prügel und Altenkunstadt eine fünf Meter hohe Eiche ab und legte diese auf die Straße, was einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt. Die Eiche hatte einen Wert von etwa 1000 Euro. In der Nacht zum Mittwoch sägte vermutlich derselbe Täter einen Ahornbaum am Wanderparkplatz bei Spiesberg um. Dieser Baum hatte ebenfalls einen Wert von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei.