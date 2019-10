Eicha ist für Derby gegen Reitsch bereit

Nach zuletzt vier Siegen in Folge trat die Spvg Eicha am Samstag beim FC Eintracht Münchberg an und fuhr den fünften Sieg im fünften Spiel ein. FC Eintracht Münchberg - Spvg Eicha 0:6 (0:3)

Die Gäste nahmen das Spiel von Anfang an und die Hand und gingen bereits nach zehn Minuten durch Julia Fellisch in Führung, die einen langen Ball von Jana Pöche verwertete. Youngster Katharina Ebert erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0, als sie nach einer abgewehrten Flanke gut nachsetzte. In der 39. Minute gelange Julia Fellisch der 3:0-Pausenstand.

Kurz nach Wiederanpfiff stand Lisa Langer bei einem Querpass goldrichtig und schob überlegt zum 0:4 ein. Die Partie war somit entschieden. Marie Kalter (59.) und Jana Pöche (70.) erzielten die letzten beiden Treffer zum 6:0-Endstand.

Spitzenspiel am Samstag

Am Samstag steht das Derby und gleichzeitig Spitzenspiel gegen den SV Reitsch an, die derzeit auch noch ohne Punktverlust sind. Anstoß ist um 15 Uhr in Eicha. jf