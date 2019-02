Eiben weichen Turnhallensanierung

In diesem Jahr wird die Dreifachsporthalle der Graf-Stauffenberg-Schulen saniert und damit eine wichtige Bamberger Sportstätte modernisiert. Wie die Stadt mitteilt, müssen zur Vorbereitung der Baustelle direkt an der Fassade zwei Eiben gefällt werden, die sich im Bereich der künftigen Baugrube für den neuen Umkleidetrakt befinden. Die Maßnahme wird am heutigen Freitag durchgeführt. Als Ersatzpflanzung werden nach Abschluss der Baumaßnahme zwei heimische Laubbäume auf dem Schulgelände neu gepflanzt. red