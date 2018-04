Ehrungsmarathon beim Jahn Mühlhausen

Ehrungen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Generalversammlung des Turnvereins Jahn 07 Mühlhausen in die Kulturscheune. Die Vorsitzende Hildegard Pröls bedankte sich jedoch zuerst bei den Übungsleitern für die geleistete Arbeit und das Engagement im vergangenen Jahr. Aktuell hat der Verein 426 Mitglieder, davon sind 103 Kinder und 26 Jugendliche. Besonders stolz zeigte sich die Vorsitzende jedoch auf die vielen erwachsenen Mitglieder, die so lange dem Verein treu blieben, und leitete so zu den Ehrungen über.

Zuerst ehrte der Verein Brigitte Martin und Willi Peters für zehnjährige aktive Übungsleitertätigkeit. Vom BLSV bekamen beide eine Urkunde sowie eine Ehrennadel in Bronze. Im Anschluss hatte der Verein ein Mammutprogramm an Ehrungen durchzuführen. Es wurden 110 Mitglieder für 25, 40, 50, 60 und sogar 70 Jahre Treue zum Verein geehrt. In Zukunft sollen die Ehrungen wieder jährlich durchgeführt werden.

Georg Geyer