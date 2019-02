Ehrungsabend verbreitet gute Laune

Das inzwischen 95. Stiftungsfest mit Ehrungsabend des VfB Einberg war auch in diesem Jahr wieder eine sehr kurzweilige Veranstaltung. Neben der Feier des Vereinsgeburtstages standen auch Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder auf dem Programm. In seinen einleitenden Worten ging Vorsitzender Markus Czech auf die Werte ein, die der VfB Einberg verkörpere. Kameradschaft, Loyalität und Freude am Sport beziehungsweise Ehrenamt seien Beispiele dieser Werte. Als Czech zusammen mit dem Zweiten Vorsitzenden die Laudationes für die zu ehrenden Mitglieder hielt, fügte er immer wieder die eine oder andere Anekdote hinzu.

Ehrungen wurden ausgesprochen für 25-, 50- und 60-jährige Vereinsmitgliedschaft. Die Moderatoren gingen auf das Eintrittsjahr der zu Ehrenden ein, indem sie wichtige Ereignisse aus Sport, Politik, Gesellschaft und Musik des jeweiligen Jahres präsentierten. Natürlich ließ man auch das Vereinsleben der entsprechenden Jahre Revue passieren. Die Ehrungen wurden durch Bilder der Geehrten aus früheren Zeiten sowie Spielberichte und Mannschaftsfotos aufgelockert. Die insgesamt sehr angenehme Atmosphäre führte auch dazu, dass die Protagonisten des Abends bereitwillig Anekdoten aus den alten Zeiten zum Besten gaben und somit dem Abend eine besondere Note verliehen.

Ob es der Werdegang zur erfolgreichen Schiedsrichterin wie bei Margrit Dinkel, Geschichten von den ersten Skirennen und den damaligen Bedingungen, erzählt von Dieter Bassing, oder Erinnerungen an besondere Spiele oder Feierlichkeiten beispielsweise von Wolfgang Riedl, Hubertus Hofmann oder Horst Jorde waren, die zahlreich erschienenen Mitglieder hörten aufmerksam zu und hatten sichtlich Spaß an diesem Abend.

Nachdem die Ehrungen der Vereinsmitgliedschaften in dieser Art durchgeführt waren, wurde noch eine Sonderehrung vorgenommen. Markus Czech und Ralf Jakob bedankten sich mit einem Geschenkkorb bei Klaus Rüger, der seit unglaublichen 40 Jahren Platzwart des VfB Einberg ist. Klaus "Harmo" Rüger nahm die Ehrung sichtlich bewegt entgegen und konnte natürlich auch noch die eine oder andere Geschichte zum Besten geben.

Mit dieser wirklich besonderen Ehrung beendeten die Vereinsangehörigen den offiziellen Teil, bevor alle zusammen in geselliger Runde weiter die alten Zeiten aufleben ließen. red