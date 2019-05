70 Jahre Mitglied im Verein sind Anton Erhard, Rudi Erhard, Oskar Seith, Hubert Back, Helmut Kaidel, Otmar Back und Valentin Seith

60 Jahre Wilfried Beck, Gottfried Büchs, Waldemar Erhard, Franz Fröstl, Albin Hochgesang, Alois Kaiser, Otto Mangold, Roland Mangold, Bruno Schneider, Paul Then, Anton Bieberich, Joseph Büchs, Josef Federlein, Roman Heinickel, Kurt Katzenberger, Richard Katzenberger, Reinhold Mangold, Ernst Schmitt, Egon Seuberling, Erich Wetteskind, Edgar Back, Otmar Back, Alfred Binder, Arnold Erhard, Erich Kaidel, Anton Mangold, Anton Mottl

50 Jahre Hermann Back, Edgar Binder, Edgar Erhard, Hermann Katzenberger, Erwin Mangold, Otmar May, Oswald Michel, Elmar Ries, Ludwig Straub, Paul Then, Bernhard Wohlfart, Lothar Beck, Albert Then und Valentin Then

40 Jahre aktiver Dienst: Klaus Reininger, Werner Schmitt, Michael Katzenberger (alle FFw Burglauer), Michael Greiner, Thomas Katzenberger, Werner Simon, Michael Herzberger (alle Niederlauer) und Josef Schmitt (Oberebersbach)

25 Jahre aktiver Dienst

Wolfgang Beck, Jürgen Volkmuth, Christian Greb, Klaus Fell, Christian Johannes, Thorsten Trenk, Jürgen Zimmermann, Matthias Wolf, Frank Becher, Christoph Büchs (alle Niederlauer), Oliver Grunert ( Burglauer) und Holger Schmitt (Oberebersbach) mmm