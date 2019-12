Thulba 04.12.2019

Ehrungen und Neuaufnahmen

Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Thulba am Montag, 6. Januar, stehen neben den Berichten auch Neuaufnahmen und Ehrungen an. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Thulba. sek