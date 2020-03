Ehrungen für das Ubiz

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach erhielt das Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bayern" und das Unesco-Siegel "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Das teilte das Landratsamt in Haßfurt mit.

Zum sechsten Mal in Folge bescheinigte das bayerische Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz dem Ubiz, das unter anderem vom Landkreis Haßberge gefördert wird, durch die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bayern" eine fachlich kompetente und professionelle Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Besonders hervorgehoben haben Ministerialrat Karl-Friedrich Barthmann und das bewertende Kernteam das Ubiz-Modellprojekt "VerantwortlICH handeln" zum Thema (Mikro)Plastik, mit dem die Einrichtung 2019 mehrere hundert Teilnehmer im Kreis in verschiedenen Veranstaltungsformaten erreicht hat. Ebenso Grundlage für die erneute Auszeichnung sind die jährlichen rund 250 Veranstaltungen rund um die Themen Mensch, Umwelt, Natur, an denen jedes Jahr um die 10 000 Bürger, von Vorschulkindern bis Senioren, teilnehmen. Hierbei sei das Angebot breit gefächert, heißt es.

Die zweite Ehrung

Eine zweite wichtige Auszeichnung für das Umweltbildungszentrum stellt die erfolgreiche Bewerbung des Ubiz als "Lernort mit Auszeichnung 2019/ 2020" dar, verliehen vom Bundesministerium für Bildung und der deutschen Unesco-Kommission. Staatssekretär Christian Luft (Bundesministerium Bildung/Forschung) sowie die Präsidentin der Kommission, Maria Böhmer, übergaben in Berlin dem Ubiz als einem von 55 Lernorten das Siegel für ein "herausragendes Engagement für Bildung für nachhaltige Entwicklung". red