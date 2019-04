Ehrungen der Extraklasse konnte der SPD-Distrikt Kauernburg vergeben: Zwei Mitglieder halten den Sozialdemokraten seit einem halben Jahrhundert die Treue.

Wenn der SPD-Distrikt Kauernburg einlädt, kommen aufrechte Sozialdemokraten. So sei es immer gewesen, erzählte Vorsitzender Jürgen Kohlberger und erinnerte an viele Errungenschaften, die die SPD in Kauernburg bewirkt habe. "Früher haben wir für Telefone gekämpft, die braucht heute niemand mehr", so Kohlberger. Doch einige Objekte, für die sich die SPD starkgemacht habe, seien noch zu sehen: das Buswartehäuschen beispielsweise.

Bei der Jahreshauptversammlung im BSC-Sportheim zeichnete Kohlberger echte Urgesteine aus. Waltraud Bergmann und Kurt Goletz halten den Sozialdemokraten seit 50 Jahren die Treue. Nicht immer waren sie mit allen Facetten der Bundespolitik einverstanden, dennoch haben beide niemals über einen Wechsel nachgedacht.

Ebenfalls für ein halbes Jahrhundert sollte Günter Grethlein geehrt werden, er war jedoch verhindert. Seit Jahren sind Rosemarie Jakob und Alma Kleiner bei der Partei. Auch Jürgen Kohlberger ist ein echtes Urgestein. Er ist seit 1964 bei der SPD Kauernburg und hat das Amt des Distriktsvorsitzenden schon seit 55 Jahren inne.

Natürlich wurde bei der Zusammenkunft auch politisiert. Ortsvereinsvorsitzender Ingo Lehmann beleuchtet die Stadtpolitik. "Die Neugestaltung des Zentralparkplatzes ist zwar gut gelungen, doch die Kosten sind explodiert. Anfangs gingen wir von sechs bis neun Millionen aus, inzwischen sind es 20", so Lehmann. Und die Situation sei noch nicht optimal: "Wir haben immer wieder Wasserprobleme." Die SPD sei vehement für die Neugestaltung des Busverkehrs eingetreten. "Uns war wichtig, dass die Stadthalle wieder regelmäßig angefahren wird und dass wir zum 30-Minuten-Takt zurückkehren", so Lehmann. Und die Kreistagsfraktion habe sich schon 2006 für den Beitritt zum Verkehrsverbund Nürnberg starkgemacht.

Ein brennendes Thema sei die Ansiedelung des Campus. "Wir hoffen, dass die Standortfrage jetzt bald gelöst werden kann", sagte Lehmann. Sonny Adam