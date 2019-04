Ehrungen beim Trimm-Dich-Verein

Die Mitglieder des Trimm-Dich-Vereins Ebenhausen kommen am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zum Hirschen" zusammen. Neben den üblichen Regularien stehen auch Ehrungen auf der Tagesordnung.

Am Mittwoch, 10. April, um 17 Uhr werden Helfer zum Herrichten des Trimmpfades benötigt. Laubrechen sollen dazu mitgebracht werden. Der Lauftreff wird am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr eröffnet. Start ist am Waldfriedhof. sek