Premich 08.10.2019

Ehrungen beim Liederabend

Zum Liederabend lädt der Gesangverein Liederkranz 1897 Premich am Samstag, 26. Oktober, ab 18 Uhr in das Pfarrheim in Premich ein. Als Gastchöre werden der Gesangverein Liederkranz 1960 Oerlenbach und...