Steinach an der Saale 15.07.2019

Ehrungen beim FC-Bayern-Fanclub

Der FC-Bayern-Fanclub "Saaletal" e.V. hält am Freitag, 19. Juli, 19.30 Uhr, seine Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Schneider in Steinach. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten auch E...