Ehrungen beim Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz der Kreisgruppe Bad Kissingen hält am Samstag, 16. März, seine Jahreshauptversammlung in der Markthalle am Buttermarkt in Hammelburg ab. Mitglieder und Interessierte kommen um 19 Uhr zusammen. Neben den Berichten und dem Ausblick auf Projekte 2019 finden auch Ehrungen statt. Im Anschluss referiert Förster Joachim Urban zum Thema "Das Haselhuhn in den Schwarzen Bergen". sek