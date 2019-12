Ehrungen bei Kolping

Auch in diesem Jahr erinnerte die Kolpingsfamilie Bamberg mit einem Gottesdienst und einer Gedenktagsfeier an den Priester Adolf Kolping, der vor 170 Jahren das Kolpingwerk gründete. Heute ist Kolping ein nationaler Sozialverband und international tätig mit mehr als 400 000 Mitgliedern in über 60 Ländern. Vorsitzender Wolfgang Burgis nahm die Ehrungen vor. Für 25 Jahre erhielt Prof. Manfred Haidl die silberne Ehrennadel. Über 20 Jahre lang war Haidl Vorsitzender des Kolping-Bildungswerkes im Erzbistum. Für 40 Jahre wurde Luzia Nothaas geehrt. red