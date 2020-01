Ehrungen bei der Wasserwacht

Bei der Jahreshauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe Zapfendorf konnte Vorsitzender Heinz Rüb auf ein sehr arbeitsreiches Jahr zurückblicken.

Umfangreiche Aktivitäten

Er hob auch die hervorragende Arbeit der jugendlichen Mitglieder hervor. Die Aktivitäten der Wasserwacht-Ortsgruppe umfassen unter anderem Schwimmkurse wie das "Schnorchelabzeichen" oder das Rettungsschwimmabzeichen in Silber, das Schwimmfest für die Förderschulen, Betreuung beim Ebinger Seefest, Training um Aquarena, Mitwirkung bei den Blutspendeterminen in Zapfendorf oder auch Sanitätsdienste bei der Sandkerwa und beim Weltkulturerbelauf in Bamberg. So wurden im Jahr 2019 viele tausend Dienststunden erbracht.

Der stellvertretende Landrat und Bürgermeister Johann Pfister überreichte das staatliche Ehrenzeichen in Gold für 40 ehrenamtliche Dienstjahre an Silvia Wagner aus Gundelsheim. Gleichzeitig würdigte er das große ehrenamtliche Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsgruppe.

Ehrennadel in Gold

Die Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg Evalies Meier verlieh Silvia Wagner die BRK-Ehrennadel in Gold für 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit.

Der stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht Bamberg Mathias Möhrlein nahm die Dienstzeitehrungen für fünf bis 50 ehrenamtliche Dienstjahre vor und bedankte sich ebenfalls für die vorbildliche Arbeit der Ortsgruppe. red