Ehrungen bei der Jahresversammlung

Der Gesangverein Hoffnung hält am Donnerstag, 30. Januar, seine Jahreshauptversammlung in der Zentgrafenhalle in Untereschenbach ab, zu der alle aktiven und passiven Mitglieder eingeladen sind. Beginn ist um 19.30 Uhr. An diesem Abend werden auch Mitglieder für langjähriges Singen im Chor geehrt, teilt der Gesangverein mit. sek