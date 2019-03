Ehrungen, Aufnahmen und Festprogramm

Ehrungen In Abwesenheit geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Roman Markert. Seit 40 Jahren aktiv ist Anton Krämer, er war unter anderem Kassier und in den Festausschüssen tätig. 50 Jahre dabei ist der frühere Kommandant und Vorstand Raimund Krug. Für 25 Jahre wurde Nico Reuß, einer der vier geschäftsführenden Vorstände des Feuerwehrvereins, geehrt. Neuaufnahmen in die Jugendfeuerwehr Nelly Ziegler, Julia Stanzel und Nele Schlembach.

Jubiläumsprogramm Samstag, 18. Mai: Gottesdienst und Kranzniederlegung. Danach Festzug von der Kirche zum Festplatz am Gock. Nach den Ansprachen spielen ab 21.30 Uhr die "Würzbuam". Sonntag, 19. Mai: Frühschoppen und Mittagessen. Danach Feuerwehr-Fahrzeugausstellung der besonderen Art. Erwartet werden Fahrzeuge der Bundeswehr-Feuerwehr, Sonderfahrzeuge von Magirus sowie ein historischer Löschzug. Es gibt für Kinder ein Rahmenprogramm. Am Sonntagabend tritt Oti Schmelzer (Fastnacht in Franken) auf. Montag, 20. Mai: Seniorennachmittag und Ausklang mit Kesselfleisch und den Rhöner Rucksackmusikanten. mdb