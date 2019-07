Ehrung vom DTTB

Bei der Jahrestagung des Bayerischen Tischtennis-Verbandes in Mittelfranken erhielt der Altenkunstadter Gunther Czepera (links) die Ehrennadel des Deutschen Tischtennis-Bundes aus den Händen des DTTB-Präsidenten Michael Geiger (Mitte). Diese Ehrung wird in den Landesverbänden an Mitglieder des Präsidiums oder Bezirksvorsitzende für 15-jährige Mitarbeit vergeben. Czepera ist seit 2004 Vizepräsident Sport des BTTV und seit 2011 Stellvertreter des Präsidenten. Ihm gratulierte auch BTTV-Präsident Konrad Grillmeyer (rechts). Foto: Nils Rack