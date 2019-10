Ehrung fürs Ehrenamt

Der Kreisjugendring Forchheim vergibt in seiner Vollversammlung am 27. November im Sportheim des TSV Ebermannstadt drei Auszeichnungen zum Ehrenamtlichen des Jahres. Vorschläge können die dem Kreisjugendring angeschlossenen Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendtreffs, andere freie Träger und in begründeten Fällen auch Einzelpersonen einreichen. Das Formular für die Vorschläge findet sich auf der Internetseite www.kjr-forchheim.de. Die Abgabe ist bis Dienstag, 15. Oktober, möglich. Bei Fragen: Jugendbüro, Telefon 09191/7388-0, E-Mail info@kjr-forchheim.de. red