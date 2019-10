Ehrung für Stadträtin Eva-Maria Schwach

Der Stadtrat Haßfurt hält am Montag, 4. November, um 19.30 Uhr im Rathaus eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen die Ehrung von Eva-Maria Schwach für 25-jährige Stadtratszugehörigkeit und das Nachrücken des Listennachfolgers Günther Trum in den Stadtrat für den ausgeschiedenen Stadtrat Reiner Schuster (Wählergemeinschaft). Weitere Punkte sind die Gebühren für die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten sowie die Anpassung der Beiträge zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in den städtischen Kindertagesstätten und in der Grundschule. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Betrauung der Städtische Betriebe Haßfurt GmbH mit der Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb eines Sport- und Familienbades für Schul-, Vereins- und Freizeitschwimmen. red