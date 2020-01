Ehrung für Klaus Dünisch

Der Neujahrsempfang für die FDP-Vertreter aus dem Landkreis Haßberge stand ganz im Zeichen der kommenden Kommunalwahl. Unter dem Motto: "beobachten - verstehen - Ideen finden" trafen sich die Gäste, um ihre Ideen für die Kommunalpolitik der nächsten Legislaturperiode zu besprechen und zu diskutieren. Der Ort war gut gewählt, denn der Erhalt der lokalen Infrastruktur durch ein Hand in Hand zwischen Betreibern und der kommunalen Politik sei ein wesentlicher Schwerpunkt für die Liberalen, erklärte Katrin Hiernickel, die FDP-Kreisvorsitzende, bei ihrer Begrüßung.

So sei das Zeiler Kino ein Anlaufpunkt für Jung und Alt und böte Freizeitvergnügen vor der Haustür. Wie können solche Objekte erhalten bleiben, sei die zu klärende Frage, auch wenn die Besucherzahlen - man sah das ja bei den Schwimmbädern im Landkreis - eine wirtschaftliche Betreibung fast unmöglich machen. Die strukturell schwierige Lage des Landkreises, der eben nicht über ein lokales Zentrum verfüge - man denke nur an die Entfernung Ebern - Haßfurt - und an den Rändern attraktive Städte aufweise, die von den Bewohner der Haßberge oft schneller zu erreichen sind, sei eine Herausforderung, der man mit keinem Standardrezept begegnen könne, wie es hieß.

Nicht umsonst habe die Liste FDP/Freie Bürger sich das Motto "Politik mit Sachverstand" gegeben, denn den Herausforderungen kann man nicht mit Parteipolitik begegnen, sondern einzig mit Sachverstand. Um den zu gewährleisten, kandidierten auf dieser gemischten Liste erfahrene Vertreter aller Bereiche des politischen Wirkens. Sie vertreten die Bereiche Verkehrspolitik, Mittelstandspolitik, Kultur- und Bildungspolitik, Umweltpolitik und natürlich das wichtige Thema Digitalisierung.

Ein Höhepunkt des Neujahrsempfangs war die Überreichung der Theodor-Heuss-Medaille an Klaus Dünisch (Pfarrweisach), der als langjähriger Schatzmeister und Rechnungsprüfer der FDP große Dienste erwiesen hat. Zu 25 Jahren Mitgliedschaft und Engagement im Kreis gratulierte demnach auch Katrin Hiernickel, die Vorsitzende. Dafür zitierte sie Heuss: "Die Gemeinde ist wichtiger als der Staat, und das Wichtigste in der Gemeinde sind die Bürger."

Als Vertreter der Liste FDP/Freie Bürger Knetzgau stellte Bernhard Jilke die Wahlwerbung seiner Gruppierung vor, die sich mit dem "Feuersalamander" als Maskottchen umgibt und damit spielerisch auf die Kernthemen des Wahlkampfes hinweist.

Auch Harald Pascher umriss die Themen der Eberner Liste, die engagiert für eine freiheitliche Kommunalpolitik eintritt. Als erfahrener Kreisrat betonte er die Freude, die er immer wieder empfindet, wenn er sich für die Belange der Bürger einsetze.