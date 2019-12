Ehrung für ein Ehepaar

Bei der Adventsfeier des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt nahm Vorsitzender Werner Thein die Gelegenheit wahr, zwei Urgesteine der Awo Maroldsweisach zu ehren. Zum einen wurden Hedwig und Robert Renz mit dem Ehrenzeichen der Arbeiterwohlfahrt ausgezeichnet, zum anderen wurde Robert Renz gleichzeitig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Beide haben den Verein jahrzehntelang mit viel Herzblut unterstützt und dafür gesorgt, dass das Vereinsleben in der gewohnten Form erhalten blieb. Robert Renz hatte bei dem Verein 17 Jahre lang den Vorsitz geführt. Vorsitzender Werner Thein überreichte die gemeinsame Urkunde mit lobenden Dankesworten an das Ehepaar Renz, das sich in vorbildlicher Weise dem Verein zugehörig gefühlt und für dessen Wohl immer gesorgt habe. jf