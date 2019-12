Ehrung für die langjährige Treue am Klinikum

Für je 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit sowie zur Pensionierung wurden zum ersten Mal Mitarbeiter beider Häuser des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz bei einer Feier gemeinsam geehrt. Ein Novum ist auch der Ort der Auszeichnung Anfang Dezember: Die Geschäftsleitung des Krankenhauses lud alle Geehrten zu einem feierlichen Abendessen in ein Forchheimer Restaurant ein. Geschäftsführer Sven Oelkers unterstreicht: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass so viele Mitarbeiter so lange ihrem Betrieb treu bleiben. Ich denke, dass Sie sich in Ihrem Hause - sei es am Standort Forchheim oder Ebermannstadt - wohl fühlen und gerne dort arbeiten. Denjenigen, die den Schritt in den ,Unruhestand' gegangen sind, wünsche ich alles Gute."

Die insgesamt 20 Geehrten erhielten im Laufe des Abends eine Ehrenurkunde ausgestellt von Kerstin Schreyer, der Bayerischen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Außerdem überreichten Geschäftsführer Sven Oelkers, Ulla König, Prokuristin am Standort Ebermannstadt, und Margit Hallmann, Prokuristin am Standort Forchheim, den Jubilaren eine kleine Anerkennung für die langjährige Tätigkeit am Klinikum sowie weiße Orchideen. Franka Struve