Ehrung für die besten Volksbund-Sammler

Dem Konzert zu "100 Jahre Volksbund - gegen das Vergessen" in der Konzerthalle ging ein Empfang mit geladenen Gästen voraus. Unter ihnen der Landesvorsitzende des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Wilhelm Wenning.

Zu dem Empfang hatte die oberfränkische Regierungspräsidentin und Bezirksvorsitzende des Volksbundes, Heidrun Piwernetz, mit ihrem Bezirksgeschäftsführer Robert Fischer eingeladen. Geehrt wurden die besten Volksbund-Sammlergemeinden und Einzelsammler. Kriterium: gesammelter Betrag bezogen auf die Einwohnerzahl. Das beste Ergebnis bei den Gemeinden erzielte wie schon 2017 die Gemeinde Hetzles im Landkreis Forchheim (Sammler: Soldatenkameradschaft Hetzles). Der 2. Platz, ebenfalls wie 2017, ging an die Gemeinde Leutenbach im Landkreis Forchheim (Sammler: SK Leutenbach). Den 3. Platz erreichte die Gemeinde Schnabelwaid im Landkreis Bayreuth (Sammler: SK Schnabelwaid).

Platz 4 ging an die Gemeinde Aufseß im Landkreis Bayreuth (Sammler: SK Aufseß, SK Hochstahl und SK Sachsendorf-Neuhaus). Platz t ging an die Gemeinde Plankenfels Landkreis Bayreuth (Sammler: KSK Plankenfels - Wadendorf) und Platz 6 an die Gemeinde Pommersfelden (Sammler: Gerlinde Stumpf, "Einzelsammlerin" von der SK Sambach).

Die besten Einzelsammler Oberfrankens erhielten als kleines Dankeschön eine Urkunde und die Costermano-Medaille. Es waren dies: 1. Gerlinde Stumpf, Pommersfelden-Steppach; 2. Joseph Hennemann, Breitengüßbach; 3. Mathilde Kraus, Heroldsbach-Thurn; 4. Barbara Fiedler, Kronach-Neuses; 5. Robert Dotterweich, Frensdorf; 6. Gerhard Bauer, Gefrees; 7. Johann Wickles, Pottenstein; 8. Fred Vogler, Marktgraitz; 9. Monika und Wolfgang Eberlein, Weitramsdorf; 10. Karl- Heinz Mertel, Kupferberg (verstorben); 11. Gerhard Will, Weidenberg-Neunkirchen; 12. Wolfgang Stölzel, Ebensfeld; 13. Horst Kraus, Hirschaid; 14. Herbert Ratz, Langensendelbach; 15. Manfred Taschner, Hollfeld-Welkendorf; 16. Johann Fleischmann, Strullendorf-Amlingstadt; 17. Ewald Geuß, Weitramsdorf; 18. Hans Müller, Hausen; 19. Erich Daum, Heroldsbach; 20. Lorenz Grillmeier, Kunreuth-Weingarts. Peter Vietze