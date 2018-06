Ehrung für den Fanclub "Plassenburg"

rei



Der FC-Bayern-München-Fanclub "Red Cobras" war Ausrichter der Jahreshauptversammlung der Fanclub-Vereinigung Oberfranken , der aktuell 40 Vereine angehören. Davon waren 32 im Gemeindesaal anwesend.Der Vorsitzende der Fanvereinigung Oberfranken, der gebürtige Kronacher Frank Müller, appellierte an die Clubs, aktiver mitzuarbeiten und bei den Veranstaltungen teilzunehmen: "Wir sind das Bindeglied zwischen Bayern München und dessen Fanbasis in Oberfranken."Für die 25-jährige Mitgliedschaft in der Fanclub-Vereinigung Oberfranken wurde der Fanclub " Plassenburg " aus Kulmbach geehrt. Zudem übergab die Vereinigung eine Spende in Höhe von 5000 Euro, die zur Gestaltung des Innenbereichs der Allianz-Arena verwendet werden soll.