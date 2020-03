Ehrung für angehende Straßenwärter

In der Tiefbauverwaltung des Landkreises Haßberge gibt es Grund zur Freude: Die beiden Straßenwärter-Auszubildenden Henri Nicklaus (Schonungen) und Philipp Steppert (Gereuth) wurden für ihre hervorragenden Leistungen während der Ausbildung von der Georg-Eydel-Handwerkerstiftung in Würzburg mit jeweils einem Stipendium geehrt. "Wir freuen uns mit euch, dass ihr in den Genuss einer finanziellen Förderung gekommen seid", kommentierte Landrat Wilhelm Schneider die Auszeichnung und sprach den beiden jungen Männern seine Anerkennung für die Leistungen aus.

Die Georg-Eydel-Handwerkerstiftung geht zurück auf den gleichnamigen Würzburger Architekten. Er legte fest, dass aus seinem Vermögen nach seinem Tod eine Stiftung errichtet werden soll mit dem Ziel, "Leuten aus dem Handwerk-stand aus Unterfranken die Möglichkeit einer besseren Ausbildung oder Selbstständigmachung" zu ermöglichen. red